Представителей Bloomberg пригласят на заседание комиссии Госдумы

Москва, 13 февраля. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласит руководство российского подразделения Bloomberg на заседание. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Позовем. Я думаю, как вариант, на следующей неделе, потому что потом у нас будет региональная неделя — лучше всего встретиться на следующей», — сказал Пискарев.

Напомним, 17 января американское новостное агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится о возможности досрочных парламентских выборах в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал такие публикации вмешательством во внутренние дела РФ и предложил СМИ извиниться за фейк.