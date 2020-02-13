Донбасс сегодня: украинская БМП травмировала свой экипаж, беспилотник ранил солдата ВСУ

Донбасс, 13 февраля. Обстрелом украинских силовиков повреждена линия электропередач в ЛНР. Выпивший медик ВСУ совершил ДТП и разбил военную машину. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Луганской и Донецкой народных республиках за прошедший день зафиксировали четыре обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. По поселку Донецкий в ЛНР стреляли из боевой машины пехоты. Попаданиями снарядов повреждена линия электропередач. В ДНР обстрелы отмечены на донецком направлении по населенным пунктам Александровка и Старомихайловка. Огонь открывался из гранатометов и стрелкового оружия.

Потери личного состава ВСУ

В представительстве Народной милиции ДНР рассказали, что за минувшие сутки небоевые потери ВСУ в Донецкой области составили четыре человека — один погиб и три травмированы. Так, в 58-й отдельной мотопехотной бригаде состоялись соревнования на лучший экипаж боевой машины пехоты. Во время мероприятия одна боевая машина опрокинулась, после чего трое военнослужащих получили травмы и переломы. Пострадавших с целью сокрытия происшествия отвезли не в госпиталь, а в ротный медпункт.

В поселке Пески к северу от Донецка солдат 56-й мотопехотной бригады покончил с собой. До самоубийства погибшего довели бесконечные придирки руководящего состава. В вышестоящий штаб поступил доклад о том, что инцидент произошел якобы в результате несчастного случая.

В Луганской области в 93-й механизированной бригаде ВСУ сработало взрывное устройство при его установке на беспилотный летательный аппарат. Осколками ранен один военнослужащий, а БПЛА уничтожен. В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что ранение солдата представлено в штаб как боевое.

Из украинской армии дезертируют бойцы

По сообщению спикера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, проверка в одном из подразделений 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ выявила многочисленные факты сокрытия командованием случаев дезертирства подчиненных. Десантно-штурмовая бригада подверглась комиссионной проверке в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины. Военная служба правопорядка Украины сверила известные случаи дезертирства с реальным количеством находящихся на службе бойцов бригады. Так, например, военнослужащий Бунчук отсутствует в своем батальоне с 12 января 2020 года. Его местонахождение неизвестно и тщательно скрывалось руководством. Пресс-офицер Народной милиции напомнил, что за 2019 год из частей ВСУ в зоне ООС дезертировало более 800 солдат.

ДТП с участием военнослужащего ВСУ

Очередное дорожно-транспортное происшествие совершил военнослужащий ВСУ в Луганской области. Виновный находился за рулем УАЗа в нетрезвом состоянии. Проезжая на запрещающий сигнал светофора, военный автомобиль столкнулся с гражданским и съехал в кювет. ДТП совершил медик-военнослужащий из 59-й бригады в районе города Попасная.

Будучи пьяным, водитель не смог удержать авто на обледеневшем участке. Мирный житель гражданского транспорта получил перелом ноги, а водитель УАЗа — закрытую черепно-мозговую травму. Освидетельствование показало наличие в его крови алкоголя. Бригадный автомобиль восстановлению не подлежит. Руководство соединения до сих пор не доложило о происшествии в штаб ОТГ «Север».