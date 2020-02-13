Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в США и Канаде

Вашингтон, 13 февраля. Американская компания Tesla, созданная Илоном Маском, отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в США и Канаде. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на власти двух стран.

Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады сообщили, что на этапе производства рулевой системы Model X была допущена ошибка. Неисправность может стать причиной аварии.

По данным издания, Tesla отзовет автомобили 2016 модельного года, произведенные до октября. В 2018 году Tesla отзывала из-за этой ошибки 123 тысяч автомобилей Model S, пишет телеканал МИР.

Ранее Маск рассказал о худшей работе в своей жизни. Оказалось, что миллиардер в юности успел поработать на лесопилке. По словам изобретателя, до 17 лет он жил в ЮАР, а потом переехал в Канаду. Там он сначала работал на ферме в Монреале, а потом устроился на лесопилку в Ванкувере.