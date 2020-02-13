Стала известна предварительная причина смертельного ДТП с украинцами под Псковом

Санкт-Петербург, 13 февраля. Генеральный консул Украины в Петербурге Виктор Лавриненко подтвердил факт смертельного ДТП с украинцами в Псковской области. По его словам, сотрудники диппредставительства уже выехали на место аварии, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.

«Все, что я могу сказать, — ДТП действительно имело место быть. Один человек действительно находится в больнице, второй — пока неизвестно, возможно, он из второго автомобиля. Но эта сырая информация, которую мы не можем выдавать за официальную», — пояснил он агентству «Харьков».

Сотрудникам генконсульства предстоит связаться с родственниками погибших и пострадавших и решить вопрос с захоронением тел.

Как рассказал представитель УМВД по Псковской области, авария произошла ночью на трассе Петербург — Невель. Микроавтобус с украинскими номерами, двигавшийся в сторону Киева, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате восемь граждан Украины погибли. Выжили лишь два человека — гражданин Белоруссии Вячеслав Рябов (водитель) и гражданин Украины Михаил Зеленчук.

Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Васильковая озвучила предварительную причину ДТП. По ее словам, водитель мог заснуть за рулем, однако это предположение пока ничем не подтверждено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно первоначальной информации, украинцы возвращались на родину после заработков.