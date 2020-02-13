Путин рассказал об изменениях в процедуре назначения генпрокурора

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что поправка в Конституцию, касающаяся проведения в парламенте консультаций по выдвинутым главой государства кандидатурам на должность генпрокурора и назначению силовых министров, является достаточной.

Однако российские президент не исключил, что в дальнейшем эту норму можно ужесточить. На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин такая практика консультаций применяется во многих странах.

«На первом этапе, мне кажется, что этого достаточно. Но не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти и к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям. Вплоть до утверждения», — пояснил Путин.

Он также обратил внимание на то, что консультации — это «не междусобойчик за рюмкой чая». Владимир Путин напомнил, что сейчас руководители силового блока не выступают публично и не перед кем не отчитываются.