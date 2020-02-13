Вашингтон исключает военный конфликт в Сирии с участием США, РФ, Турции и Израиля

Анкара, 13 февраля. Поведение США, России, Турции и Израиля исключает полномасштабный военный конфликт в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

По словам американского дипломата, эти государства «ведут себя очень осмотрительно» в ближневосточном регионе.

«В настоящий момент мы исключаем возможность развертывания широкомасштабных военных действий с участием таких крупных игроков, как США, Израиль, Турция и Россия в регионе», — отметил Джеффри во время рабочей поездки в Турцию.

Он обратил внимание, что стороны намерены преодолевать разногласия по поводу ситуации в Сирии при помощи переговоров.

Напомним, Вашингтон и его союзники проводят военную операцию в Сирии против запрещенного в РФ «Исламского государства»1 без согласия законного правительства страны. Даже после разгрома сил террористической организации США под надуманным предлогом сохраняют военное присутствие в регионе.

При этом Пентагон продолжает оказывать военную поддержку вооруженным формированиям сирийских курдов, которые в Турции считаются террористическими и связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

На фоне этого российское посольство в Анкаре обратилось в Twitter к властям страны с призывом сделать окончательный выбор по поводу взаимоотношений с США, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.