Путин рассказал, как гиперзвуковое оружие сделало бессмысленным сдерживание России

Москва, 13 февраля. Создание ядерного оружия в России сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства не исключил, что в перспективе ядерное оружие станет неэффективным и бесполезным для его обладателей. Путин напомнил, что система противоракетной обороны США направлена именно на то, чтобы обесточить ядерный потенциал РФ, сделать его бессмысленным. Однако после появления у РФ гиперзвукового оружия эти попытки потеряли смысл.

«После того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать [обесценить ядерный потенциал] и бессмысленны траты, которые они уже произвели, многомиллиардные», — добавил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Ранее исполняющий обязанности главы американских ВМС США Томас Модли признал, что США отстают от России в сфере гиперзвукового оружия. По его мнению, сложившаяся ситуация напоминает отставание США от Советского Союза после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Модли уверен, что превосходство России в развитии гиперзвукового оружия создает предпосылки для дестабилизации ситуации внутри Соединенных Штатов.

Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью Федеральному агентству новостей добавил, что американские комплексы противоракетной обороны пока не могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты, а значит самый «мощный и опасный флот на планете» попросту становится похож на консервные банки.