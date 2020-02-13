Доктор Мясников рассказал, как снизить риск заболеть раком

Москва, 13 февраля. Употребление в пищу фасоли, гороха и чечевицы может помочь снизить риск возникновения рака, инсульта и инфаркта. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в бобовых содержится много полезных питательных веществ, которые предотвращают появление рака толстого кишечника, а также способствуют снижению вероятности инсульта и инфаркта. Он отметил, что человек может прожить много лет, питаясь лишь фасолью или другими бобовыми.

Он подчеркнул, что самой полезной является стручковая фасоль. Она содержит в себе полезные жиры, белки и антиоксиданты такие же, как в красном вине, темном шоколаде и чае, передает «Царьград».

Ранее ФАН сообщал, что онкологи Сеченовского университета составили памятку и «зеленое» меню для защиты от онкологических заболевании. По словам специалистов, эти правила снижают риск заболеть раком, а также повышают шансы на успешное лечение тех, кто болен.