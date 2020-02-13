Еремеев рассказал, как США ограничили суверенитет других стран после Второй мировой

Санкт-Петербург, 13 февраля. План Маршалла – инструмент финансового диктата по выстраиванию политический и экономической жизни того или иного государства под диктовку того, кто дает деньги, заявил политолог Станислав Еремеев, выступая на пресс-конференции «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом» Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

План Маршалла, выдвинутый бывшим государственным секретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году, представлял собой программу помощи Европе после Второй мировой войны. В программу были включены 17 страны, в том числе Западная Германия. В США ставили перед собой цель с помощью программы восстановить европейскую экономику после кровавой войны.

Еремеев считает, что план Маршалла — прекрасная демонстрация, как можно выстроить жизнь того или иного государства под диктовку другой страны с помощью денег.

«План Маршалла — это ведь вопрос суперинтересный. Фактически, это инструмент финансового диктата по выстраиванию политической и экономической жизни другого государства под диктовку того, кто дает деньги», — подчеркнул политолог.

По его мнению, реализуемый США план Маршалла является, фактически, программой решения многих геополитических вопросов и задач, которые до сих актуальны.

Эксперт считает, что когда немцы принимают решения зачастую вопреки своим интересам, «мы должны понимать, что под этой программой идет целый ряд обязательств». По его словам, происходит ограничение национального суверенитета.