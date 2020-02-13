Мосгорсуд отказался изменить приговор студенту-экстремисту Жукову

Москва, 13 февраля. Мосгорсуд признал законным условный срок студенту ВШЭ Егору Жукову за призывы к экстремизму через Youtube. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2019 года суд первой инстанции приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно. Защита подала апелляцию, однако Мосгорсуд оставил жалобу адвокатов без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Теперь остается только ожидать волны возмущения со стороны либеральных сторонников студента, которые пытаются представлять его как «мученика» политической системы и борца с «режимом». Жуков в свою очередь пользуясь протекционизмом лидеров «оппозиционной» общественности продолжает заниматься пропагандистско и антигосударственной деятельности и уже успел завести себе покровителей в лице беглого российского олигарха Михаила Ходоркового. Их свел главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он же активно способствует тому, чтобы карьера Жукова после получения условного срока шла в гору. Причина проста — у российской «оппозиции» закончились новые символы, поэтому либералы вынуждены лепить «иконы» из юных, необразованных и некомпетентных лиц.

С легкой руки Венедиктова Жуков начал вести передачу на «Эхе». В третьем выпуске его гостем стал Владимир Познер. Но в итоге все обернулось полным провалом для Жукова: он путался и начинал паниковать, когда Познер уводил разговор в непрописанную в методичке студенту тему.

Несколькими днями ранее Жуков дошел до того, что поддержал запрещенную в России террористической организации «Сеть». Ее участники планировали теракты и сами подтверждали это. Но молодой человек, очевидно, пока так до конца не понял, как отличать «своих» радикалов от «чужих».