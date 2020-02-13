Депутат Красов допустил, что санкции США против РФ могут предвещать слом ДНЯО

Вводя санкции против трех компаний РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), США демонстрируют недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений, считает депутат Госдумы Андрей Красов.

Ранее государственный департамент США в Федеральном реестре разместил уведомление о том, что Вашингтон вводит санкции против трех российских организаций, так как они нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения. Так в список попали российские «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения».

Из документа следует, что ограничительные меры были введены еще 3 февраля и срок их действия составляет два года с момента подписания. Тем не менее время может быть сокращено или вовсе остановлено по решению государственного секретаря США Майкла Помпео. По мнению российского депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, введение новых санкций со стороны США в очередной раз демонстрирует нежелание американской администрации вести конкурентную борьбу на мировом рынке вооружений.

«Российская Федерация — миролюбивая страна, и она не собирается ни на кого нападать. Но вот если оценивать действия администрации США, то они как всегда непредсказуемы, и вот действия Вашингтона в виде санкций в отношении наших предприятий оборонно-промышленного комплекса — это очередной, яркий пример недобросовестной конкурентной борьбы в сфере создания и продажи вооружений и военной техники. В этом направлении сейчас Россия имеет успех, и все больше и больше стран, в том числе стран, входящих в блок НАТО, с заинтересованностью наблюдают за развитием нашего ОПК. Но они также готовы купить тот или иной образец, а может быть, даже несколько», — заявил парламентарий в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Решение США обусловлено тем, что российское вооружение и военная техника по соотношению цена — качество на несколько порядков превосходят американские аналоги. К тому же, по некоторым позициям, в частности в деле создания гиперзвуковых ракетных комплексов, Российская Федерация вырвалась вперед, что, конечно же, не может устраивать Вашингтон.

«И чтобы как-то эту ситуацию изменить, администрация США вводит санкции против российских предприятий ОПК. Это означает, что те страны, которые будут закупать вооружение и военную технику РФ у этих предприятий, автоматически попадают под санкции. Соответственно, заинтересованное государство задумается — покупать или не покупать то или иное вооружение у РФ. Еще раз: это яркий пример недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, как и в других вопросах в принципе», — продолжил собеседник ФАН.

Удивительным кажется другое: администрация Белого дома не стала пояснять, как именно три предприятия из России могли нарушить американское законодательство в деле нераспространения оружия массового поражения.

«Обвинения в отношении Российской Федерации голословны, беспочвенны и необдуманны, но причина же какая-то должна быть, и они [США] ее на весь мир провозгласили. Тут еще одна сторона медали — когда США напрягает действие каких-то договоров, они зачастую их не выполняют, а очень часто, как мы видели в 2019 году, просто выходят. Так было с ДРСМД, после слома которого американцы буквально через день заявили об успешном испытании баллистических ракет средней и меньшей дальности. Это еще раз говорит, что разработка ракет, подпадающих под ДРСМД, велась ранее. То же самое касается и договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). То есть США еще раз делают попытки выйти из определенных договоров и начинают проводить эту работу», — заключил депутат.

Напомним, к оружию массового уничтожения относят только ядерное, химическое и биологическое оружие. Эти средства ведения войны позволяют оказывать многостороннее поражающее действие на объект применения и оказывают серьезное психотравматическое воздействие на людей. Кроме того, такое вооружение способно наносить значительный урон экосистеме Земли.