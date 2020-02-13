Представители шоу Малахова создают интригу вокруг появления дочери Заворотнюк на ТВ

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк пригласили на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Корреспондент Федерального агентства новостей попытался узнать подробности визита звездной дочери на телепрограмму.

СМИ распространили информацию о том, что Анна Заворотнюк собирается прийти на телеэфир к известному телеведущему. Напомним, что сейчас вокруг состояния здоровья Анастасии Заворотнюк ходит много слухов.

В беседе с ФАН директор звезды Стас Христов не опроверг и не подтвердил данную информацию. Он пояснил, что не в курсе всей этой ситуации.

«Позвоните Малахову и спросите», — сказал представитель Заворотнюк.

До ведущего программы Андрея Малахова дозвониться не удалось. Шеф-редактор программы Ермил Нечаев сообщил, что «не имеет понятия» о возможном приходе дочери Завортнюк.

«Нет никакой информации. В первый раз это слышу. Даже если бы это знал, то я естественно не сказал бы вам», — заявил он.

В свою очередь, другой редактор программы Екатерина Арман объяснила, что не готова давать подробности появления Анны Заворотнюк на шоу.

«Это интеллектуальная собственность. Я не могу вообще разглашать никакую информацию, касающуюся нашего ток-шоу», — отметил она.

Напомним, о заболевании Заворотнюк впервые стало известно в августе 2019 года. СМИ сообщали о том, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга.

Родственники актрисы отказывались как-либо комментировать информацию о ее самочувствии и ходе лечения. Это поспособствовало появлению большого количества слухов вокруг ситуации.

Многие знаменитости и поклонники Заворотнюк призывают ее близких не игнорировать просьбы СМИ и дать публичную информацию о ее состоянии. Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что устали от негативных сообщений об актрисе и ее родственниках.

Ранее в Сети появилась архивная видеозапись встречи Заворотнюк с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Пользователей Интернета растрогали кадры с музыкального шоу «Два голоса». На записи Заворотнюк объятиями встречает прибывшую в студию Жанну Фриске, передавал ФАН.