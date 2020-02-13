Посол Германии Овца приветствует резолюцию ООН

Посол Германии в Ливии Оливер Овца поддержал резолюцию 2510 Совбеза ООН, в которой одобряются результаты международной конференции по Ливии в Берлине. По словам Овцы, это яркое свидетельство международной солидарности с Ливией из Нью-Йорка.

إشارة قوية على التضامن الدولي نحو #ليبيا من نيويورك: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد قرارًا يؤيد نتائج مؤتمر برلين! ويشمل ذلك العمل على وقف إطلاق النار وإحترام حظر الأسلحة والعودة إلى عملية سياسية بقيادة ليبية. pic.twitter.com/MKikfmMqHv — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) February 13, 2020

«Сильный сигнал международной солидарности с Ливией из Нью-Йорка: Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, одобряющую итоги Берлинской конференции! Это включает в себя работу по прекращению огня, соблюдению эмбарго на поставки оружия и возвращению к политическому процессу под руководством Ливии», — пишет немецкий посол в Ливии в Twitter.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин к эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что реально конструктивный шаг в правильном направлении сделали в свое время в Москве, куда прибыли два лидера противоборствующих сторон, которые никогда и не помышляли садиться за стол переговоров или быть в одном помещении в принципе. Тем не менее через третьих лиц реализовать это удалось в российской столице.

«Тем не менее они прилетели в Москву. Но почему-то к итогам этой встречи Сарраджа и Хафтара в Москве приревновала Европа, и Ангела Меркель так активно консультировалась с Путиным, после чего в Германии перехватили инициативу и размыли на 55 вопросов этот меморандум. Конечно, там была и ООН — представительство было весьма шикарным, а на самом деле реально конструктивных вопросов, связанных с прекращением боевых действий и принятием конструктивных мер для того, чтобы они не возобновлялись, принято не было. Больше как-то экономически решали проблемы в интересах Запада. В итоге получилось, что на сегодняшний день присоединяться можно к идее, потому что там слишком много правильных идей — в 55 пунктах, а вот реальных действий, к сожалению, не последовало. Вот группа в формате 5х5 — это пять военных с одной стороны и пять с другой. Это люди, обремененные мыслить, скажем так, в формате военных действий, и все их предложения — теоретические», — утверждает Кошкин.

Исходя из ситуации складывается впечатление, что Овца смотрит на резолюцию ООН как баран на новые ворота, потому то он поддерживает резолюцию, не понимания того факта, что она не учитывает мнение ливийцев.