Навальный пиарится на фейке о плакатах с «кровавыми детьми»

Москва, 13 февраля. Скандально известный блогер Алексей Навальный начал раскручивать появившееся в соцсетях сообщение о том, что в московских детсадах развешивают плакаты с «кровавыми детьми».

Речь идет о календаре, приуроченном к 75-летию Победы над нацистской Германии, где дети, одетые в советскую форму, изображают бойцов Красной Армии. При этом у некоторых можно заметить грим в виде запекшейся крови. Автором оригинального поста оказался некий Алексей Бигильдин. При этом когда его спросили, в каком именно детском саду размещен этот календарь, он ушел от ответа.

«Абсолютно не важно, где находится детский сад. Это не частный вопрос, а глобальный. Это творение могло появиться, а может уже появилось, в абсолютно любом детском саду, школе и т.п.», — пишет Бигильдин.

Примечательно, что в Сеть выложено лишь два листа из календаря, что заставляет усомниться в его существовании.

Напомним, что представители либеральной общественности уже не первый раз пытаются испортить празднование 75-летия Победы. В начале февраля известный в либеральной тусовке адвокат Татьяна Соломина рассказала в соцсетях, что ее сына в школе якобы заставляют ходить строем и разучивать военные песни на уроках физкультуры.

Однако на деле оказалось, что мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, полностью добровольные, и никто детей на них из-под палки не загонял. При этом Соломину откровенно возмутило, что дети почему-то не жалуются на такое «насилие» по отношению к себе.