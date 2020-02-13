Москва, 13 февраля. МИД РФ предупредил россиян о готовящихся беспорядках в Париже 17 февраля и перебоях в работе общественного транспорта. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

Каждый человек имеет право выражать свою позицию на законных, согласованных митингах. Однако зачастую подобные публичные акции наносят вред непричастным членам общества, мешают работе и жизни людей. Политолог и публицист Анатолий Вассерман обратил внимание на связь между незаконными митингами и рыночной экономикой.

«К сожалению, рыночный мир таков, что в нем каждый сам за себя. Если ты обращаешь внимание на коллегу, то только в том случае, если страдаешь вместе с ним. А если страдает не твой коллега, а кто-то чужой и дальний, тогда вообще никого это не волнует. Поэтому причинение ущерба непричастным – это единственный способ обратить внимание на свои проблемы в рыночных условиях», ― заявил знаменитый эрудит в комментарии корреспонденту издания «Слово и Дело».

Вассерман отметил, что пока мир руководствуется торговой, а не производственной логикой такие ситуации неизбежны. Публицист объяснил, в чем разница между рыночной и производственной логикой. По его словам, производственная логика основана на технологических цепочках, все элементы делают общее дело. В рыночной экономике наоборот ― покупатель и продавец преследуют разные цели и заботятся о своем благополучии.

Политолог обратил внимание, что в России даже незаконные митинги проходят гораздо мягче, чем в Европе, ― без водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Вассерман связал это с тем, что в РФ торговая логика так и не стала доминирующей в обществе. Причинение ущерба было попыткой организаторов беспорядков в Москве привлечь к себе внимание.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа прошлого года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.