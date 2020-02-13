Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 13 февраля.

Официальный представитель МИД сказала, что не пойдет на шоу Ксении Собчак. Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть».

Андрей Малахов пригласил в телешоу «Прямой эфир» дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну, чтобы прояснить состояние артистки. Малахов призвал дочь Заворотнюк рассказать о состоянии актрисы.

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе искажает итоги переговоров в Минске по мирному урегулированию. ДНР отреагировала на требование Киева «прекратить военное вторжение».

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский, поддерживавший Зеленского во время президентских выборов, раскритиковал его. Доктор Комаровский признался, что на месте Зеленского подал бы в отставку.

Андрей Картаполов рассказал, чем могут грозить попытки пересмотра Второй мировой для инициаторов этих попыток. Минобороны РФ дало понять, чем грозит пересмотр истории Второй мировой войны.

В одном из тоннелей иномарка столкнулась с автомобилем «МАЗ» дорожной службы. Кадры смертельной аварии в Сочи опубликовали в Сети.

Восемь человек погибли после того, как частный микроавтобус столкнулся с грузовиком в Псковской области. Восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и фуры в Псковской области.

Дата начала операции по возвращению домой украинцев постоянно откладывается. Граждане Украины ждут эвакуации уже 2 недели. Киев забыл об украинцах, ожидающих эвакуации из охваченной коронавирусом Ухани.

Директор петрозаводской школы отчитала ученицу 8-го класса за короткую юбку, показывающую «толстоватые ноги». Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстые ноги».

ВС Турции и протурецкие силы обстреляли деревню в Хасаке, ВВС Сирии уничтожили свыше 60 террористов в ходе авиаударов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 13 февраля 7.00: ВС Турции обстреляли деревню в Хасаке, САА с воздуха уничтожила свыше 60 террористов в Идлибе.