Москва, 13 февраля. Переписывая историю Второй мировой войны, Запад намерен ослабить международное влияние России. Такое мнение выразил политолог из Крыма Владимир Джаралла.

По мнению эксперта, главными интересантами искажения результатов Второй мировой войны выступают США и Великобритания. Именно эти государства ведут борьбу с Россией за влияние, в частности, в Восточной Европе, передает «Политэксперт».

«Объединение стран Восточной Европы против России и их попытка лишить ее Победы как раз являются психологическим рычагом, который позволяет этим странам снизить внутреннее экономическое и политическое напряжение», — уверен Джаралла.

Он также добавил, что предпринимаются усилия, разрушить Россию именно изнутри, поскольку с внешней стороны сделать это невозможно.

«Это государство, обладающее мощнейшей экономикой и военной силой, поэтому единственная надежда для это — это добиться ее развала изнутри. Поэтому здесь проходит подобный процесс», — подчеркнул политолог.

Напомним, нижняя плата парламента Польши приняла резолюцию, в которой СССР обвиняется в развязывании Второй мировой войны вместе с фашистской Германией.

Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял о встрече Сталина и Гитлера, которая якобы произошла во Львове и имела решающее значение для начала войны, передавало Федеральное агентство новостей.