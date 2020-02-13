Политолог Еремеев объяснил смену риторики США после Второй мировой войны

Санкт-Петербург, 13 февраля. У каждой страны есть свои национальные интересы, поэтому мы можем наблюдать смену риторики, заявил политолог Станислав Еремеев, выступая на пресс-конференции в пресс-центре «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На пресс-конференции журналист напомнил о высказывании ближайшего соратника 32-го президента США Франклина Рузвельта Гарри Гопкинса, который заявил, что победа во Второй мировой войне была достигнута кровью советской армией, а не благодаря ленд-лизу. У экспертов поинтересовались, почему сейчас у США все же изменилась риторика по этой теме.

По словам эксперта, в США сейчас, как и несколько лет назад, существовали разные взгляды.

«Мы прекрасно понимаем, что политика — это интересы. У каждой страны есть свои национальные интересы. Национальные интересы США в тот период диктовали определенную логику действий. Есть крупные геополитические задачи, и после смерти Рузвельта многое приняло в Штатах иные обязательства и договоренности», — указал политолог.

Говоря о важности ленд-лиза, историк Евгений Гурьев, который считает, что без ленд-лиза Советский Союз выиграл бы войны, отметил, что перелом войны произошел после Сталинградской битвы. Более того, после битвы за Днепр даже в фашистской Германии понимали, что война проиграна. По его словам, немецкие военачальники в своих мемуарах и немецкие солдаты в письмах указывали, что фашистская Германия уже терпит поражение. Это было понятно всем, кроме фюрера Адольфа Гитлера, подчеркнул Гурьев.