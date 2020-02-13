Эксперт заявил, что демпинг и санкции не помогут США на рынке газа в Европе

Москва, 13 февраля. США не смогут конкурировать с Россией на европейском газовом рынке, так как цены на российский газ более выгодны для европейцев, считает доцент РАНХиГС Алисен Алисенов.

Эксперт обратил внимание, что Штаты уже давно хотят вытеснить России с газового рынка. В ход идут и финансовые рычаги, блокируются возможности компаний осуществлять закупки голубого топлива у РФ. Но Алисенов убежден, что эти попытки не приведут ни к чему. Как бы Вашингтон ни мечтал, что Европа будет закупать американский сжиженный пригородный газ, этого не произойдет: СПГ США просто не конкурентоспособен, кроме того, его поставки также будут гораздо более дорогими. Таким образом, газовая структура складывается в пользу РФ.

При этом он не исключил, что на начальном этапе на европейском рынке могут быть какие-то возможности демпинга газа, но такая политика не будет продолжительной, учитывая экономические интересы США: с течением времени они все равно поднимут цены.

«Европа адекватно оценивает сложившуюся ситуацию и смотрит в сторону Москвы в вопросе закупок «голубого топлива», — отметил Алисенов в комментарии изданию «НьюИнформ».

Специалист добавил, что не сомневается в том, что Россия в обозримом будущем займет доминирующую позицию на европейском газовом рынке, так как российское топливо выгоднее для потребителей из ЕС.

«Любые другие даже с точки зрения географии источники газа менее выгодны. Геополитическое положение нашей страны делает поставки газа наиболее выгодными, и Россия будет основным поставщиком», — заключил он.

Ранее приговор американскому СПГ вынесли экономисты Bank of America. По их мнению, для грядет самый настоящий «газовый армагеддон». И попытки демпинговать, вводить санкции и использовать политическое давление не исправят плачевное положение. Как уточняет Bloomberg, причин у «газового армагеддона» сразу несколько: это высокая конкуренция и аномально теплые зимы, падение спроса на голубое топливо, в частности, со стороны Китая. Все это, как полагают в Bank of America, в итоге может привести к тому, что Штатам просто будет некуда экспортировать свой СПГ. В конечном итоге его просто придется продавать внутри страны, что приведет к обвалу цен.