Роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом обсудили в пресс-центре «Патриот». ФАН-ТВ

К 75-летию Победы Медиагруппа «Патриот» разоблачает мифы Второй мировой войны. Насколько существенной оказалась помощь Америки для Советского Союза разбирались историки, политологи и экономисты.

Как и в послевоенный период эксперты разделились на два лагеря. По мнению одних, поставки ленд-лиза были настолько несущественными, что практически не повлияли на исход военных действий. Другие же уверены, что без такой помощи война растянулась еще минимум на три года, и потери были бы более существенными.

По мнению историка Евгения Гурьева, именно в силу того, что советская промышленность своевременно провела индустриализацию предприятий в 30-е годы, а также активно начала изготавливать военную технику в 1941 году, СССР смог выиграть войну. А о существенной помощи Америки говорить просто не корректно.

«Мог бы СССР выиграть войну без ленд-лиза, с моей точки зрения, однозначно мог. То есть разговоры о том, что без помощи западных союзников СССР войну проиграл, не могут идти вообще. На весну 1942 года у нас на фронте 145 танков «Матильда» британских, 216 танков «Валентайн» и 330 бронетранспортеров «Юниверсал» — 8%. Все! Это самый критический период войны», — сказал Евгений Гурьев, историк, преподаватель истории СПбГУ.

Кандидат исторических наук Константин Плоткин уверен, что без помощи США война продолжалась бы 5-6 лет, и потери Советского Союза могли оказаться фатальными.

«В годы войны советское руководство приветствовало поддержку союзников, причем щедрость Соединенных Штатов Америки превзошла все ожидания советского руководства и Сталина. Уже в октябре Соединенные Штаты предоставили нам кредит в 30 млрд долларов — это 333 миллиарда в ценах 2007 года. Они действительно поддержали Советский Союз, и это была большая, щедрая и искренняя поддержка», — считает Константин Плоткин, кандидат исторических наук РГПУ им. А.И. Герцена.

Стоит отметить, что изначально в программу ленд-лиза входили страны Британской Империи и Китай. С ноября 1941 года к программе присоединили СССР, а к концу войны практически все союзники США стали ее участниками.

В рамках ленд-лиза Америка поставляла союзникам не только боеприпасы и технику, но и, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства.