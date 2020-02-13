Клинцевич назвал Facebook оружием США в информационной войне против России

Москва, 13 февраля. Россия должна решительно реагировать на провокационные действия социальной сети Facebook. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети Facebook заблокировала 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, которые якобы причастны к распространению «антизападной пропаганды». По словам представителей социальной сети, заблокированные страницы якобы использовались «российской военной разведкой для распространения дезинформации».

По словам Клинцевича, действия администрации Facebook являются элементом информационной войны, которую США ведут против России. Он также добавил, что социальная сеть Facebook используется Вашингтоном в качестве инструмента для нагнетания антироссийской истерии.

«Мне очень нравится, что российское освещение и разведку России так сильно демонизируют и считают всесильной. Наш менталитет составляет основу праведного возмущения и объективного освещения исторических событий. Скрыть эту информацию в 21 веке, повторюсь, невозможно. Это их ошибка», — пояснил сенатор.

Клинцевич выразил уверенность, что Россия должна предпринять ответные меры в отношении социальной сети Facebook, передает iReactor.

«Те возможности, что есть у россиян, пытаются быть блокированными, но я уверен, это не пройдет. А мы ответим. Обязательно ответим, ответим правдой», — добавил сенатор.

Стоит отметить, что Facebook не первый раз блокирует аккаунты российских пользователей. Кроме того, Facebook открыто демонстрирует двойные стандарты в сфере свободы слова. Американская соцсеть уже давно превратилась в инструмент политической пропаганды и информационной войны Запада против России, который также используется для вмешательства во внутренние дела РФ.