Психолог Челышева рассказала, как побороть зимнюю хандру

Москва, 13 февраля. Стресс и сонливость возникают зимой из-за нехватки солнца. Психолог Юлия Челышева назвала три способа побороть хандру.

Член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева отметила, что зимой солнечный день короткий.

По словам психолога, большую частью суток человек проводит в темноте, поэтому активно вырабатывается мелатонин – гормон сна. В это время года хуже вырабатываются витамин D и гормоны радости, это влияет на иммунитет. Люди чувствуют себя хуже, ухудшается состояние волос и внешний вид в целом.

«Хороший способ преодолеть стресс из-за мрачной погоды — окружить себя яркими вещами. Например, в одежде. Рекомендую одеваться в яркие цвета», ― рассказала Челышева в комментарии агентству «Москва».

Также психолог посоветовала носить с собой мандарин или апельсин: фрукты вырабатывают яркий и приятный запах и повышают гормон радости. Второй способ избавиться от хандры ― заниматься спортом, ходить пешком и питаться любимой едой.

Кроме того, повысить настроение поможет правильное освещение в доме. Теплый свет создаст уют и избавит от стресса.

«Необходимо, чтобы в зимнее время цвет ламп был не холодно-офисным, а тепло-желтым, уютным и домашним. Одной лампы здесь будет явно недостаточно — по возможности купите много светильников, бра, настольных ламп, чтобы свет был везде», ― подытожила психолог.

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