Спортсмен-паралимпиец сравнил Путина с Дедом Морозом и заявил, что подарит ему собаку

Москва, 13 февраля. Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, заявил, что хочет подарить российскому лидеру щенка английского мастифа.

«Вот все у вас подарок просят, вам пишут письма, как Деду Морозу​​. Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа», — сказал Бурлаков.

Путин с улыбкой заметил, что собаки этой породы очень крупные.

«Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то», — сказал он.

Президент также спросил Бурлкова, чем знамениты английские мастифы.

«Они замки охраняли?» — уточнил глава государства. «Да-да-да, это королям дарили такие подарки», — подтвердил Бурлаков.

Путин поблагодарил спортсмена за подарок.

Напомним, что в ходе встречи рабочей группы президент РФ поддержал идею закрепить в конституции необходимость индексации зарплат и пенсий, а также запрет на отчуждение территорий.

Помимо этого, глава государства указал на то, что голосование по по поправкам в Конституцию нужно провести в рабочий день, который специально будет объявлен выходным.