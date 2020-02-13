Дочь Абрамовича обнажила бедра, чтобы найти себе пару

Ибица, 13 февраля. Дочь известного российского олигарха Романа Абрамовича Софья, которой в марте исполнится 25 лет, обнажила бедра, сфотографировавшись в купальнике. Снимок был сделан на яхте Абрамовича в Ибице.

Девушка пошутила, что ищет себе пару, чтобы встретить День Святого Валентина. Подписчики Софьи оказались людьми доброжелательными и не стали подкалывать ее за отсутствие модельной внешности.

«Им должно быть так повезло!» — пишет пользователь с ником Dorritmoussaieff, имея в виду кавалеров Софьи.

Раньше на странице дочери олигарха было много негативных комментариев из-за ее фигуры. Девушка сильно стеснялась и комплексовала. Некоторые свои посты богатая наследница просто удалила. Она даже стала активно заниматься спортом. София выбрала конный спорт: стала регулярно посещать ипподром и ездить на породистых лошадях. Учится дочь Абрамовича в Лондоне, а большую часть времени проводит за границей.

Напомним, что Абрамович имеет семь детей от двух браков. От второй жены Ирины Маландиной родились Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. От третьей жены Дарьи Жуковой — Аарон Александр, родившийся в 2009 году, и Лея, родившаяся в 2013 году.

Абрамович является одним из богатейших россиян. По оценке журнала Forbes, в 2019 году состояние олигарха составило 12,4 млрд долларов. В российском рейтинге самых богатых бизнесменов он занимает десятую строчку, а в британском — девятую.