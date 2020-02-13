Успех фермера-сыровара Олега Сироты действует на оппозицию, как «красная тряпка для быка»

Москва, 13 февраля. Сыровар и блогер из Московской области Олег Сирота объяснил нападки на него так называемой оппозиции.

В Сети Олега Сироту буквально затравили участники «оппозиционной» тусовки. Сам фермер рассказал, что нападки начались еще в 2014 году, когда он объявил о желании заняться производством сыра. Тогда хейтеры начали убеждать Олега, что землю под ферму ему не дадут, а сыры он варить не сможет, так как «россияне генетически на это неспособны».

Олег Сирота в разговоре с корреспондентом Nation News поделился, что тогда почти 998 комментариев из тысячи были негативного характера. Пользователи Сети утверждали, что у фермера ничего не получится, а «чиновники разденут его до трусов».

«Мол, в России ничего нельзя построить, поэтому нужно отсюда, как они говорят, валить. Меня такая позиция категорически не устраивает. Я люблю свою страну и считаю, что ее нужно развивать. А их корежит от моих успехов, а если мы успешно решаем какие-то административные вопросы с властью, так это вообще для них, как красная тряпка для быка», — подчеркнул Сирота.

Отметим, в настоящее время на его ферме производится полторы тонны сыров в сутки. Продукция поставляется не только в Москву, но и в другие города РФ — в Петербург, Саратов, Воронеж. Пока Олег Сирота и его команда из 150 человек ведут активную работу, «оппозиция» продолжает писать посты о том, что он якобы покупает сыры в Швейцарии и выдает их за свои.

Когда фермер поделился будущими планами, отметив, что хочет выйти на европейский рынок, то в очередной раз получил волну негативных комментариев. «Оппозиционеры» убеждали его, что такого уж точно не произойдет. Однако, на самом деле, все складывается по-другому. Сыры Олега Сироты одержали победу на конкурсе во Франции. Кроме того, фермерская продукция российского производства получила бронзу на чемпионате мира в Италии и две бронзовые медали на сырной олимпиаде в Австрии.

По словам Сироты, сейчас ферма заключает экспортный контракт с компаниями из Германии, Австрии и Франции. После подписания договора российские сыры будут отправляться за рубеж. Планируется, что это произойдет уже в этом году.

Практически каждый шаг фермера поливался грязью в Сети. Аналогично было и тогда, когда Олег рассказал о сотрудничестве со швейцарскими партнерами в Калужской области. По его словам, они порядка 15 лет работают в регионе.

«Переехали к нам, так как на родине у них не было перспектив. Я сотрудничаю с ними уже много лет. Сейчас они строят еще два коровника на 300 голов каждый. Когда я написал об этом пост в своем Twitter, Сеть просто прорвало. Мне начали писать, что это не настоящие швейцарцы, этого просто не может быть», — рассказал Сирота.

Он также добавил, что на прошлой неделе в РФ приехал еще один фермер. Сейчас они готовят статью в швейцарскую газету и призывают других производителей приезжать в Россию.