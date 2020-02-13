Школьника наградят за задержание вора при ограблении супермаркета в Ужуре

Москва, 13 февраля. В Москве принимается решение наградить 17-летнего школьника Александра Меркулова знаком «Юнармейской доблести». Как узнало Федеральное агентство новостей, в конце декабря парень задержал грабителя в одном из продуктовых супермаркетов города Ужур Красноярского края.

Александр проходил мимо продуктового магазина, когда оттуда выбежал грабитель с деньгами — он только что выхватил их из кассы на глазах у продавца. Парень услышал крики о помощи, догнал преступника, повалил на землю и держал, пока к нему на помощь не пришел еще один прохожий. После Александр вызвал полицию к месту инцидента.

Вора сейчас судят по статье грабеж (ему грозит до семь лет лишения свободы, а юнармейца Меркулова поблагодарили за активную гражданскую позицию и мужество и наградили благодарственным письмом от руководства МВД Ужурского района. Сейчас региональный штаб Юнармии просит вручить школьнику знак «Юнармейской доблести».

«На самом деле я не сделал ничего из ряда вон выходящего. Разве мог кто-то на моем месте поступить иначе? — говорит Александр Меркулов. — Да, поначалу немного растерялся. Но потом оценил обстановку и сразу понял, что нужно делать. Риск? Адреналин? Азарт? Скорее, желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо моим наставникам из «Юнармии» — научили правилам поведения в экстремальной ситуации. Хотя, думать не думал, что когда-нибудь придется воспользоваться».

Глава Юнармии Роман Романенко поблагодарил родителей и педагогов Александра Меркулова «за то, что воспитали такого прекрасного парня», и назвал поступок Саши «не случайностью, а закономерностью».

Напомним, что у Юнармии уже есть свои герои. Диму Новоселова из Челябинской области президент России наградил медалью «За спасение погибавших». К сожалению, посмертно.

Липецкий юнармеец Вячеслав Беляков в одиночку бросился в ледяную воду за тонущей женщиной.

«И таких историй масса, — говорит Романенко. — Эти ребята живут в разных городах, выбирают собственные интересы и увлечения. Но у каждого в характере есть важная черта — воспринимать чужую боль, как свою».

Добавим, в молодежном движении Юнармия сейчас более 650 тысяч участников.