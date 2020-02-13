Поклонская рассказала, как Путин в Минске поймал Порошенко «за хвостик»

Москва, 13 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко о «самой ужасной ночи» в своей жизни, заявив, что война в Донбассе является заработком для политика.

Комментируя фразу о Минских переговорах, которые Порошенко назвал «ужасной ночью», парламентарий заметила, что бывшего украинского президента «поймали за крючковатый бесовский хвостик и не давали выкручиваться и лгать».

Она заявила, что экс-глава государства на самом деле не торопился выполнять условия соглашений.

«Порошенко, как только примчался в Киев, все эти договорённости, по привычке, «спустил в унитаз», поскольку не собирался выполнять ничего из обещанного. А зачем?» — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы добавила, что Порошенко извлекает прибыль из конфликта в Донбассе, поэтому Киев затягивал реализацию соглашений.

«Люди гибнут, а ему деньги вагонами идут. О прекращении войны и речи не шло, ведь это его бизнес», — считает парламентарий.

По ее мнению, сейчас становятся истинные причины проведения Киевом военной операции в Донбассе.

«Украине предлагают продать землю возле границы с Россией, чтобы там разместились натовские войска. Точнее сказать — провели зачистку. А кого они будут «зачищать»? Оставшихся украинских граждан — тех, кто не согласился с «великим Майданом», — обратила внимание Поклонская.

Она также выступила против снятия Украиной моратория на продажу земли.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что это приведёт к непоправимой трагедии — уничтожению страны», — заключила политик.

Ранее Порошенко в своем Telegram-канале раскрыл подробности процесса подписания в феврале 2015 года вторых Минских соглашений о деэскалации конфликта в Донбассе. Ночь переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также лидерами Франции и Германии Франсуа Олландом и Ангелой Меркель он назвал «самой ужасной в своей жизни», передавало Федеральное агентство новостей.