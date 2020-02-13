Путин призвал сделать день голосования по конституции выходным. События дня. ФАН-ТВ

Путин встретился с рабочей группой по конституции Более 500 проектов поправок в основной закон — серьезный вызов для российского общества. Такую оценку дал президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменениям в конституцию. В этом вопросе, как подчеркнул российский лидер, важно проверить «каждую букву и запятую». И, хотя в Госдуме закон об этих поправках еще в конце января прошел первое чтение, определяющей должна стать воля наших граждан, которую они скоро озвучат на всероссийском голосовании: «Люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения и для меня важно не как в каких статьях что будет написано — для меня важно, чтобы этот закон о поправках в конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — отметил Владимир Путин, президент России. Владимир Путин поддержал идею провести всероссийский день голосования в будний день. Но попутно объявив его выходным для всех. Напомним, что изменение конституции президент анонсировал в январе, когда в отставку ушло правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Такие меры объяснялись обновлением политической системы: поправки должны усилить роль отдельных госинститутов и закрепить социальные гарантии для граждан, таких как индексация пенсий. Вероятная дата голосования 22 апреля.

Закон о бесплатном питании в школах прошел второе чтение Другую инициативу сегодня рассмотрели уже депутаты Госдумы. Во втором чтении они одобрили законопроект о горячем питании для школьников. А именно для начальных классов (с первого по четвертый). Дети смогут рассчитывать на обязательный и, самое главное, на бесплатный, обед не менее одного раза в день. Необходимыми продуктами школы обеспечат за счет трех бюджетных источников: местных, региональных и федерального. Субъекты смогут получать субсидии на финансирование отраслевых компаний. Кроме того, вместе с законом вводится понятие «здорового питания» — в нем закрепят нормы о безопасной, здоровой еде. Исходя из них и будет сформировано меню. Об этом законе президент России Владимир Путин говорил еще месяц назад в Послании Федеральному собранию. Тогда он отметил, что школам еще понадобятся: новая инфраструктура, обустройство столовых и буфетов, налаженная система снабжения — все это потребует немало времени. Правда, в тех образовательных учреждениях, где все для этого уже готово, бесплатное горячее питание может появиться уже 1 сентября 2020 года. А по всей стране — не позднее 2023-го.