В Совфеде назвали причину отказа Нидерландов передать России производство по делу о MH17

Крайне странным выглядит стремление Запада привлечь к ответственности российских граждан, обвинить Россию в крушении Boeing-777 в Донбассе, но при этом не допускать Москву к рассмотрению этого дела ни в какой форме. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Отказ Нидерландов

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести на территории Российской Федерации судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении в небе над Донбассом рейса МН17 самолета Boeing-777 в июле 2014 года. Об этом говорится в письме министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

Он отметил, что российское предложение было получено 17 октября 2019 года. Ожидалось рассмотрение передачи России уголовного дела в отношении трех подозреваемых граждан РФ. В ответ на это Грапперхаус заявил, что это не представляется возможным.

«Нидерланды не рассматривают это предложение», — подчеркнул он.

Кроме того, Грапперхаус добавил, что Москве был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в случае вынесения обвинительного приговора.

В начале февраля текущего года прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17. Осенью прошлого года министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур требует обнародовать все доказательства по крушению МН17 в Донбассе. Дипломат обратил внимание, что власти страны не считают возможным делать какие-то выводы о виновности без скрупулезного изучения доказательств.

Политические мотивы

Как отметил Олег Морозов, политическими соображениями в первую очередь продиктовано то, что Россию не допускают к расследованию данного инцидента, хотя без предъявления доказательств Москву обвиняют в том, что она якобы причастна к этой трагедии. Сенатор обратил внимание, что трое россиян и украинец, которых приглашают в Нидерланды, не обвиняются в том, что это именно они сбили Boeing.

«Информации о том, кто сбил Boeing, у суда нет. Этих людей обвиняют в том, что они якобы принимали участие в том, что доставляли этот «Бук» с территории России. К чему это я? К тому, что очень странным выглядит стремление каким-то образом привлекать к ответственности российских граждан, обвинять Россию в этом преступлении и при этом ни в какой форме Москву не допускать к рассмотрению этого вопроса. Поэтому наше предложение вполне логичное, если есть обвинение наших граждан, которые находятся на территории России», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор напомнил, что один из бывших лидеров ополчения Донецкой Народной Республики, отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) выразил готовность явиться в суд, если это разбирательство будет на территории России, и дать показания. Но в этом никак не заинтересованы те, кто уже заведомо назначил Россию виновной.

«Поэтому нам в этом отказывается. Они не хотят никакого объективного разбирательства, не хотят никаких других результатов кроме тех, которые они давно для себя решили. Хотя при этом они не знают даже, кто в конечном счете сбил этот Boeing. Поэтому это голая политика. И это совершенно очевидно», — добавил Олег Морозов.

По мнению политика, это разбирательство будет продолжаться до тех пор, пока постоянные члены Совбеза ООН не соберутся за общим столом и не обсудят правила поведения в международной политике. То, что сегодня в ней творится — это «абсолютная правовая вакханалия».

«Как хочу, того и верчу, кого хочу, того назначаю виновным в угоду своим политическим преставлениям о мире. Это плохая история, плохой мир, некомфортный для всех. Для нас в первую очередь, потому что нас выбрали в качестве мишени. И это уже точно не мир, где ищут истину и правду. Если бы хотели найти истинную правду, нас бы точно позвали хотя бы присоединиться к расследованию», — заключил Олег Морозов.

ССГ, которая во главе с генпрокуратурой Нидерландов, но без участия России расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing, считает, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении воздушного судна. В свою очередь российская сторона неоднократно заявляла, что обвинения ССГ в причастности Москвы беспочвенны и бездоказательны.