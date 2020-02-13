Белоруссия заменит на гербе Россию на Европу

Минск, 13 февраля. Белоруссия планирует изменить государственный герб и привести изображения на нем в соответствие с «миролюбивым содержанием», об этом рассказал министр юстиции республики Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске.

«Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — сообщил Слижевский.

Министр отметил, что к нынешнему гербу возникали вопросы, граждане республики неоднократно предлагали изменить изображение. Геральдический совет при президенте Белоруссии провел оценку госсимвола и пришел к выводу, что герб нуждается «в совершенствовании».

Слижевский привел пример с изображением звезды на гербе с четкими гранями. Согласно общепризнанным подходам в геральдике, такая звезда применяется в милитаризованной символике и носит воинственный характер.

Кроме того, планируется изменить и изображение земного шара. На нынешнем гербе параллели и меридианы создают впечатление, что они «находятся как бы над самим земным шаром, и он, получается, помещен в некую клетку». Изменится и контур Евразии, сообщил Слижевский. Сейчас на гербе четко выделяются очертания России, в новом виде на гербе четкие очертания РФ заменят на контур Европы.

«Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — добавил министр.

Герб Белоруссии был принят в 1995 году. Он представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики.