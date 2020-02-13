Юрьев заявил, что удерживаемые в Ливии социологи ФЗНЦ — ценные кадры для нашей страны

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) устроил в Москве пикет с целью привлечь внимания общественности к проблеме незаконного удерживания российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками и бесчеловечным отношением к узникам.

Директор Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. Пушкина Александр Юрьев, лично знакомый с социологами, в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что пленники находятся в опасном положении и подобные пикеты необходимо продолжить по России.

«Ливийская тюрьма — это даже не российская, — говорит он. — Там такая степень беззакония и такие дикие условия содержания, что чем дольше ребята там будут находиться, тем более печальные последствия это может иметь. Необходимо настаивать на решении этой проблемы нашим правительством любыми способами. Я лично знаю Шугалея — мы с ним когда-то имели удовольствие работать. Это один из лучших специалистов в своей сфере, имеющий огромный опыт исследований — он не просто занимается наукой, но и работает «на земле». Его можно в тайгу пускать — он там вам всех белок пересчитает».

Александр Юрьев очень высоко оценивает способности Максима Шугалея как грамотного специалиста, утверждая, что «это ценный кадр для страны и таких людей надо возвращать обязательно».

«Я работал с десятками, сотнями специалистов такого рода, но он входит для меня в первую десятку, если не ближе. Думаю, и в Ливии он был небесполезным», — отмечает директор Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. Пушкина.

Собеседник ФАН выразил обеспокоенность ростом тенденции к безнаказанным арестам россиян в разных уголках мира, когда их увозят в неизвестных направлениях, судят по своим законам и сажают в тюрьму.

«Докатились до того, что уже и Ливия арестовывает наших соотечественников, не обращая ни на кого внимания. А ведь Россия — это государство, которое может за такое и наказать. Поэтому, я считаю, что освобождением наших сограждан должно заниматься правительство и биться за социологов как за своих граждан. Я уверен, что Шугалею никаких обвинений предъявить нельзя — он никогда в жизни не нарушал закон», — резюмировал Александр Юрьев.

Напомним, социологов ФЗНЦ похитили в мае 2019 года, когда они проводили исследования в Ливии. Максима Шугалея и Самера Суэйфана поместили в неофициальную тюрьму «Митига» вблизи Триполи без предъявления обвинений.

Ранее газета The Washington Post опубликовала открытое письмо президента ФЗНЦ Александра Малькевича в адрес главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.