Москва, 13 февраля. США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом проинформировали в американском Госдепартаменте.

Вашингтон ввел санкции против «Кумертауского авиационного производственного предприятия», военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторского бюро приборостроения». В официальном заявлении Госдепа говорится, что эти компании якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Ограничительные меры против трех компаний из РФ вступили в силу 3 февраля. Также, согласно документу, в списке указан ряд китайских компаний. Решение о приостановке или продлении санкций, действие которых рассчитано на два года, будет принимать госсекретарь США Майк Помпео.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции для обеспечения своих торговых интересов. По его словам, ограничения противоречат международным соглашениям. Песков подчеркнул, что отвечать на санкции необходимо, исходя из ситуации. Важно анализировать каждый случай отдельно, обратил внимание представитель Кремля.