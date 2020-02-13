Поездкой с дипномерами США в Риге Навальный попытался реанимировать свою репутацию

Телеканал НТВ опубликовал новые подробности поездки основателя иноагента ФБК Алексея Навального в Ригу. По данным канала, в Латвии его встретили на машине с дипломатическими номерами США. В команде Навального информацию назвали ложной, выпустив ироничное видео, но предоставлять доказательства не посчитали нужным.

Поездку в Латвию Алексей Навальный не афишировал, однако позволил себя заснять в аэропорту «Шереметьево» 7 февраля в ожидании рейса до Риги. Об этом сообщили в Telegram-канале «Товарищ майор». СМИ предположили, что Навальный едет на встречу с сотрудником ФБК Никитой Кулаченковым, объявленным в международный розыск и скрывающимся в Прибалтике.

Позже журналисты НТВ выяснили новые подробности поездки Навального в Ригу. По данным очевидцев, летевших с блогером одним рейсом, Навального встретили в аэропорту неизвестные и проводили до авто. По опубликованному очевидцами снимку наблюдатели в Интернете определили марку, номер и принадлежность авто — Chevrolet Tahoe с дипломатическими номерами США.

«Попробуйте себе представить, что в России приехавшего американского оппозиционера встретили, условно, на машине с номерами федеральной службы безопасности. Через сколько СНН потребовал бы ему электрический стул?» — прокомментировал новость Армен Гаспарян, отметив, что для Навального и других российских либералов это абсолютно естественная практика.

Передача «Сигнал» с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш выпустила «опровержение» материала НТВ, однако никаких аргументов предоставлять не стала, кроме голословных обвинений в адрес журналистов. Распространенная в медиасреде ссылка на источники вызвала у Ярмыш вялую агрессию, а фотография машины американского посольства была названа «явным снимком из Интернета». Примечательно, что ради «опровержения» сотрудники Навального даже не попытались найти нужное фото.

Судя по всему, аргументированное опровержение и не требовалось. Взвесив ущерб от удара по репутации Навального и потенциальное увеличение «веса» в либеральной тусовке после обнародования его контакта с посольством США, политтехнологи Навального пришли к выводу, что польза перевешивает вред. Таким образом, факт передачи новых инструкций от американских работодателей решили не утаивать от общественности.

Поездки Навального по Латвии в машине с американскими дипломатическими номерами, которые он не посчитал нужным тщательно скрыть, явно не случайны. На фоне проблем в ФБК и многочисленных ударов по репутации блогер пытается продемонстрировать общественности и широкому кругу оппозиции, что он по-прежнему пользуется протекцией США. Он всеми способами пытается привлечь новых и вернуть утерянных союзников, ведь перед ним стоит важная задача.

Одна из важнейших тем политической повестки на ближайшее время — это возможность досрочных выборов в Госдуму, и у Навального на этот счет амбициозные планы. О выдвижении своей кандидатуры заявлял в декабре директор ФБК Иван Жданов. Возможное участие анонсировала в январе юрист ФБК Любовь Соболь. Альянс с Навальным заключил перед выборами и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, о его участии в выборах стало известно в сентябре 2019 года. Ройзмана долгое время пытался перетянуть на свою сторону Михаил Ходорковский, но тесное сближение с Навальным на фоне ссоры блогера и экс-главы ЮКОСа демонстрирует, в чьей команде выступит экс-мэр Екатеринбурга.

После напряженной кампании на выборах в Мосгордуму и проблем в ФБК Навальный потерял многих сторонников, поссорившись с рядом либеральных деятелей и представителей СМИ. Высокая вероятность досрочных выборов заставила его предпринимать срочные шаги по восстановлению авторитета. В этом случае демонстрация связей в американском правительстве, несмотря на риск привлечь еще большее внимание правоохранителей, играет на руку Навальному.