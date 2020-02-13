«Гаражная амнистия» закончит мучения граждан с регистрацией построек

В России планируют упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки через «гаражную амнистию». Депутат Госдумы Юрий Напсо уверен, что эта идея облегчит жизнь россиянам, потому что многие из них «намучились» с этими вопросами.

Известно, что соответствующее предложение о поправках было внесено в российское правительство. По некоторым данным, новая процедура регулирования прав регистрации гаражей и земельных участков может быть введена в России в 2021 году.

При этом будет уточнен список документов, подтверждающих право гражданина на владение гаражом. Согласно проекту поправок, речь идет о длительном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, а также полученном решении о распределении гаража.

В настоящее время владельцы гаражей никак не могут легализовать эти объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Кроме того, в законе отсутствует определение «гараж», и поэтому сами постройки не учитывались. Отмечается, что «гаражная амнистия» сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев».

Как считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо, запуск «гаражной амнистии» вполне «здравая идея», которая за последние десятки лет действительно назрела в России.

«Единственное, что мы с ней опоздали лет на 20. Люди замучались уже с этими вопросами. Многие свои гаражи получали где-то во дворах. В то время не было такого пакета документов, который нужен был, чтобы оформить через Росреестр тот же гараж. Особенно люди намучились с ними в небольших моногородах», — указал Напсо в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий обращает внимание, что для российских граждан гараж имеет очень важное значение и помогает решать различные бытовые проблемы.

«В гаражах люди время проводят, хранят там какие-либо соленья. Гараж — это такое место, куда можно положить то, что не помещается в квартиру, которые не очень большие. Поэтому это облегчит людям жизнь, и эту здравую идею мы будем поддерживать, если она дойдет до логического конца. Она вовремя и будет очень полезна», — пояснил депутат.

При этом в случае, если земля под гаражом потребуется властям города для постройки каких-либо важных транспортных или социальных объектов, то всегда найдется компромисс.

«Если гараж стоит со времен царя гороха, то эта одна история, а если человек гараж построил вчера и рядом находятся памятники культурного наследия, то эти вещи нужно регулировать. Если человек оформит гараж, то государство всегда может выкупить и дать другое место для его постройки. Как правило, это металлические гаражи с бетонным основанием. Поэтому речь не идет о капитальных строениях, которые невозможно перенести», — добавил Напсо.

Ранее в России приняли так называемую «дачную амнистию», чтобы владельцы садовых домов, хозпостроек могли зарегистрировать эти объекты по упрощенной схеме. Собственникам и законным владельцам земельных участков этой категории понадобится только технический план. При этом заявители смогут самостоятельно подать документы в органы регистрации. Эта процедура будет действовать до 1 марта 2021 года.