Губерниев поддержал Фуркада в перепалке с Резцовой из-за допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Фуркад очень точно умеет формулировать мысли.

За несколько часов до старта чемпионата мира по биатлону между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой произошла словесная перепалка. Так, в интервью изданию «Советский спорт» советская спортсменка заявила, что все победы Фуркада, как, впрочем, и всей норвежской сборной, связаны с использованием медицинских препаратов.

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант. Но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку То же самое могу сказать о норвежцах», — сообщила она.

Фуркад ответил практически мгновенно. На своей странице в Twitter француз сообщил: «Надеюсь, что не все бывшие спортсмены выжили из ума, как Резцова».

Позицию Фуркада по этому вопросу поддержал известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Я могу только сказать, что я всегда удивлялся, насколько Мартен Фуркад может все точно и здорово формулировать», — заявил Губерниев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

При этом Дмитрий Губерниев не стал объяснять свою позицию.

«Как я сказал, так и напишите. Ничего более сказать не могу, спасибо», — заключил комментатор.

Напомним, в середине января года российский биатлонист Александр Логинов заявил, что готов провести личную встречу и поговорить с французом. Дело в том, что россиянин стал победителем спринтерской гонки четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Тогда же Фуркад назвал победу россиянина «позором» и потребовал принести извинения за использование допинга.