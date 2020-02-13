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Политолог Еремеев возмущен ревизией итогов Второй мировой войны

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Политолог Еремеев возмущен ревизией итогов Второй мировой войны

Санкт-Петербург, 13 февраля. Сегодня мы наблюдаем попытки ревизии итогов Второй мировой войны, и наша задача не поддаваться этим выпадам, заявил российский политолог и экономист Станислав Еремеев, выступая на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на пресс-конференции «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом», эксперт указал на существование массы примеров умаления вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и завершение Второй мировой войны.

На сегодняшний день, по мнению Еремеева, через разговоры о вкладе различных государств в победу прослеживается ревизия итогов войны..

«Все эти атаки, которые сейчас происходят, — это атаки на память человечества, они неслучайны. Как можно соизмерить те человеческие потери и жертвы, которые понесла наша страна в виде ресурса любого государства по сравнению с теми важными техническими вещами? <…> Для меня разговор о ленд-лизе, технологиях как якобы делающих решающий вклад в победу — по большому счету, попытка создать дымовую завесу перед главным», — сказал на пресс-конференции политолог.

Политолог Еремеев возмущен ревизией итогов Второй мировой войны

Главное — мировое сообщество столкнулось с мировым фашизмом, указал специалист. Трудно обвинить бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в большой любви к Советскому Союзу, но он давал, по мнению эксперта, объективную и ясную оценку роли и места Москвы.  

«Идет попытка ревизии итогов послевоенного мира, — возмутился политолог. — <…> Самое главное — не поддаться нам туннельному мышлению, суть которого заключается в том, что советская армия была слабым звеном. Наверно, мы бы не понесли потери, если бы у нас были такие возможности. Но это не снимает главный вопрос, что страна смогла отмобилизоваться, несмотря на все неудачи смогла наладить, фактически создать заново эшелоны промышленности».

Политолог Еремеев возмущен ревизией итогов Второй мировой войны

Эксперт признался, что тема ленд-лиза лично для него имеет неприятный привкус.

«Для меня эта тема имеет такой неприятный привкус попытки разговора, как мы вам помогали, уйти от главного — почему вы так поздно, друзья мои, вошли в прямое взаимодействие?» — сказал Еремеев, напомнив, что Москва выполнила свой союзнический долг и потеряла своих граждан.  

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Источник: Федеральное агентство новостей
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