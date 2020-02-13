Политолог Еремеев возмущен ревизией итогов Второй мировой войны

Санкт-Петербург, 13 февраля. Сегодня мы наблюдаем попытки ревизии итогов Второй мировой войны, и наша задача не поддаваться этим выпадам, заявил российский политолог и экономист Станислав Еремеев, выступая на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая на пресс-конференции «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом», эксперт указал на существование массы примеров умаления вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и завершение Второй мировой войны.

На сегодняшний день, по мнению Еремеева, через разговоры о вкладе различных государств в победу прослеживается ревизия итогов войны..

«Все эти атаки, которые сейчас происходят, — это атаки на память человечества, они неслучайны. Как можно соизмерить те человеческие потери и жертвы, которые понесла наша страна в виде ресурса любого государства по сравнению с теми важными техническими вещами? <…> Для меня разговор о ленд-лизе, технологиях как якобы делающих решающий вклад в победу — по большому счету, попытка создать дымовую завесу перед главным», — сказал на пресс-конференции политолог.

Главное — мировое сообщество столкнулось с мировым фашизмом, указал специалист. Трудно обвинить бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в большой любви к Советскому Союзу, но он давал, по мнению эксперта, объективную и ясную оценку роли и места Москвы.

«Идет попытка ревизии итогов послевоенного мира, — возмутился политолог. — <…> Самое главное — не поддаться нам туннельному мышлению, суть которого заключается в том, что советская армия была слабым звеном. Наверно, мы бы не понесли потери, если бы у нас были такие возможности. Но это не снимает главный вопрос, что страна смогла отмобилизоваться, несмотря на все неудачи смогла наладить, фактически создать заново эшелоны промышленности».

Эксперт признался, что тема ленд-лиза лично для него имеет неприятный привкус.