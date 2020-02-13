Еврокомиссия проанализировала влияние коронавируса на экономику

Брюссель, 13 февраля. Влияние коронавируса нового типа на мировую экономику будет ограниченным, в первом квартале 2020 года эпидемия достигнет пика. Об этом сообщается в зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

По мнению экспертов Евросоюза, вспышка вируса породила растущее беспокойство и вызывает вопросы относительно состояния экономики Китая в краткосрочной перспективе.

«Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием», — прогнозируют аналитики.

В документе также говорится, что наибольшее значение имеют продолжительность эпидемии и связанные с ней ограничительных меры, которые «представляют собой основной понижательный риск».

«Чем дольше он длится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования», — считают эксперты Еврокомиссии.

Напомним, власти Китая сообщили о выявлении нового типа коронавируса в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в крупном городе Ухань провинции Хубэй. Руководство КНР было вынуждено ввести режим карантина в этом регионе, который является эпицентром эпидемии.

По последним данным, число жертв ранее неизвестного коронавируса превысило 1,36 тысячи человек, общее количество заразившихся составляет свыше 59,8 тысячи человек.