ООН поможет Украине сосчитать жителей Донбасса и Крыма

Киев, 13 февраля. Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму. Об этом в четверг заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет.

При этом он признался, что не уверен в точности сведений, полученных подобным образом.

«Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью», — пояснил Дубилет «РБК-Украине».

В январе украинские власти смогли примерно рассчитать численность населения без учета Крыма и Донбасса. Вместо привычной переписи Киев использовал статистические данные — число абонентов мобильной связи, число украинцев, зарегистрированных в Пенсионном фонде, а также данные из реестра физических лиц. Разница при подсчете населения с использованием этих трех методов составила 2,8%.

Отметим, что в современной Украине перепись населения проводилась лишь однажды — в 2001 году. Предполагалось, что вторая перепись состоится в 2016 году, однако ее было решено перенести на 2020 год.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.