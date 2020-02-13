Госдума может продлить срок внесения поправок в Конституцию РФ

Москва, 13 февраля. Госдума 17 февраля рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя предложение, прозвучавшее на встрече президента РФ Владимира Путина с профильной рабочей группой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг, 13 февраля, на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны президент заявил, что второе чтение по этому законопроекту в Госдуме можно отложить.

По словам Володина, вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы — 17 февраля.