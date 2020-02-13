Генсек НАТО обратился к Зеленскому с призывом о ситуации в Донбассе

Брюссель, 13 февраля. НАТО призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и не нарушать режим прекращения огня, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем», ― сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

На полях встречи министров обороны НАТО Столтенберг пообщался с главой оборонного ведомства Украины Андреем Загороднюком. Генсек НАТО подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в Донбассе нарушается ежедневно, наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно, отметил он.

Столтенберг положительно оценил встречу с Загороднюком, а также напомнил, что инструкторы НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно нарушают режим тишины в Донбассе. В прошедшие сутки силовики обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате обстрела оказались повреждены линии электропередачи (ЛЭП), без света остались восемь жилых домов.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.