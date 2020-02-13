Сирия, 13 февраля. Один из курдских боевиков был ранен в результате взрыва на северо-западе Хасаки. Турция направит в Идлиб дополнительные подразделения. САА освободила два населенных пункта вдоль трассы М-5 к юго-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Риф аль-Мухандисин и Кафр Джум к юго-западу от Алеппо; подверглись обстрелу исламистов вблизи Серакиба на востоке Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потери в столкновениях с САА в западной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: пережили взрыв в окрестностях города Абу-Расин на северо-западе Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: намереваются перебросить еще одну колонну с подкреплениями из Турции в Идлиб.

Международная коалиция: совместно с силами SDF**** приступила к разминированию местности в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о доставке гумпомощи в Хасаку, Ракку и Хаму.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают развивать наступление к юго-западу от Алеппо. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), Сирийская арабская армия (САА) зачистила от исламистов бывшей «Джебхат ан-Нусры»1*** и связанных с ней бандгрупп населенные пункты Риф аль-Мухандисин и Кафр Джум, тем самым расширив безопасную зону вокруг шоссе М-5.

Появилась информация об итогах боевых вылетов сирийских ВВС. Twitter-канал (Electro_Media) опубликовал фотографии, на которых запечатлены тела трех исламистов элитного отряда террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечается, что они были нейтрализованы в результате точечных авиаударов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в Twitter (Sada_AlSharqieh) заявляет о том, что инженерные подразделения возглавляемой США международной коалиции и «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к ликвидации мин и СВУ, оставленных террористами «Исламского государства»1 в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке провинции. Никаких сведений о результатах проведенных работ пока не поступало. Напомним, о захвате населенного пункта курдские боевики заявили около года назад. Тем не менее здесь до сих пор периодически происходят взрывы остатков боеприпасов и фиксируются вылазки «спящих ячеек» террористической группировки.

Провинция Идлиб

Военный источник в Telegram (rybar) заявил о передислокации в Идлиб очередной колонны с техникой и военными из Турции. О целях отправки дополнительных подразделений высказался глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. По его словам, переброшенные войска будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня. Министр отметил, что в случае провокаций со стороны радикалов турки готовы применить против них силу.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Анкара имеет непосредственное отношение к эскалации конфликта в Идлибе, главным образом потому, что поставляет боевикам оружие.

Между тем Twitter-канал (michaelhoneyEU) сообщает о возобновлении боестолкновений в районе Серакиба, который был освобожден на прошлой неделе. Исламисты подконтрольных «Джебхат ан-Нусре» формирований открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на подступах к городу. Как известно, в рамках операции «Идлибский рассвет», которая началась в конце прошлого года, от джихадистов были зачищены обширные территории. Правительственные войска были вынуждены перейти к наступлению ввиду регулярного нарушения боевиками режима тишины в границах демилитаризованной зоны.

Провинция Хасака

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о новом взрыве на северо-западе Хасаки. На этот раз детонация СВУ произошла в окрестностях города Абу-Расин к востоку от Рас аль-Айна. В результате ранения получил один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Предполагается, что бомба могла быть заложена самими курдскими боевиками с целью нанесения урона протурецким отрядам, стычки с которыми время от времени фиксируются неподалеку отсюда.

Напомним, в первой половине дня также поступали данные о взрыве в подконтрольном союзникам Турции населенном пункте Ум Хармала, который также находится у линии соприкосновения сил сторон. Тогда в установке взрывного устройства также были обвинены джихадисты курдских бандгрупп.

Между тем сотрудники Центра по примирению враждующих сторон обеспечили доставку гумпомощи в населенный пункт Даллавия. Нуждающимся жителям поселения были выданы 250 продовольственных наборов. Также стало известно о проведении гуманитарных акций в деревнях Тайбет эль-Имам в Хаме и Хандаль в Ракке.

1 Организация запрещена на территории РФ.