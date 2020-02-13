Путин: Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один и номер два»

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что понятия «родитель номер один» или «родитель номер два» никогда не заменят слова «мама» и «папа» в России. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

«Пока я президент, у нас не будет «родителя номер один» или «номер два». Будут папа и мама», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, который был задуман природой.

Стоит отметить, что в документообороте некоторых западных стран используются определения «родитель номер один» и «родитель номер два» вместо «отец» и «мать». С 2011 года подобная практика применяется в США. При этом власти США отмечали, что данное решение было принято, чтобы придать этим словам «гендерно-нейтральную окраску» и признать «разные типы семей».