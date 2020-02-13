Боксеру Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Москва, 13 февраля. Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявили обвинение в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, рассказал его адвокат Александр Дегтерев.

По его словам, спортсмену предъявлено обвинение по статьям 318 и 228 Уголовного кодекса РФ.

«Статус Георгия уже — обвиняемый по делу», — заявил адвокат ТАСС.

Напомним, сотрудники Росгвардии задержали Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания двукратный чемпион России по боксу нанес удар одному из росгвардейцев. По некоторым данным, Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следствия заключить спортсмена под стражу до 1 апреля. Правозащитники Кушиташвили намерены обжаловать решение об аресте.