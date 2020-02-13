Саратовец задушил возлюбленную из ревности рыболовной сетью

Саратов, 13 февраля. Жителя Саратовской области арестовали за убийство возлюбленной во время отдыха на природе, об этом сообщило областное управление СК РФ.

По данным следствия, 6 октября 2019 года 34-летний обвиняемый и его 43-летняя возлюбленная в компании дружеской пары отдыхали на реке Малый Узень вблизи села Еремеевка Ершовского района.

Обвиняемый оставил свою даму с приятелями и ушел спать. Однако позже вернулся и обнаружил, что друг оказывает знаки внимания его возлюбленной. В порыве ревности мужчина задушил ее рыболовной сетью, а тело скинул в реку.

«Подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «убийство», — сообщили в СК РФ.

Задержанный полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.