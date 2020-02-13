Путин подумает о закреплении в Конституции РФ статуса державы-победительницы

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над предложением закрепить в конституции статус России как державы-победительницы.

«Нас бы просто никого не было. Это мы не должны забывать никогда. Поэтому всегда будем благодарны победителям. Нужно ли в конституции это отмечать и где — об этом нужно подумать», — отметил глава государства на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в конституцию.

Путин подчеркнул, что россияне безмерно благодарны своим дедам, которые смогли отстоять свободу и независимость страны перед лицом фашистской угрозы. О глубокой признательности свидетельствует народная акция «Бессмертный полк», которая с каждым годом приобретает все более массовый характер.

С предложением закрепить в конституции статус страны-победительницы ранее выступил член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, это особенно важно в условиях непрекращающихся попыток некоторых стран переписать историю.

Напомним, что в январе Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ряд реформ, требующих изменения конституции. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой — подготовить предложения для поправок. Сперва они будут рассмотрены парламентом, а затем вынесены на всенародное голосование. И только после этого поправки подпишет президент. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.