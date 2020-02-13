Россияне стали более разборчивы при выборе алкоголя

Москва, 13 февраля. Уровень продаж всех видов алкоголя, кроме водки, в России в прошлом году вырос. К такому выводу пришли аналитики компании Nielsen после проведения соответствующего исследования.

По данным экспертов, алкоголь стал единственным товаром повседневного спроса, потребление которого увеличилось в натуральном (на 2%) и в ценовом выражении (на 4,2%).

В целом же рынок товаров повседневного спроса вырос из-за повышения цен, а не увеличения продаж.

«Алкогольный рынок уже не первый год показывает позитивную динамику продаж, что во многом обусловлено не только расширением доступного покупателю ассортимента, но и увеличением потребительского спроса», — рассказала глава группы по работе с алкогольными клиентами «Nielsen Россия» Алла Петросян.

Однако, несмотря на то, что россияне стали больше потреблять спиртных напитков, их модель потребления значительно меняется.

«Россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — сообщила эксперт.

Наибольший рост по итогам 2019 года показали продажи джина (26%), виски (15,8%) и текилы (9,4%).

«Игрокам в этих категориях удалось сдерживать рост цен, что также положительно отразилось на спросе: стоимость литра виски в 2019 году изменилась лишь на 0,2%, а джин и вовсе подешевел на 1,5%», — пояснила Петросян.

Еще одной интересной тенденцией стало то, что увеличились продажи алкоголя в малой таре. Такие товары традиционно размещаются в прикассовой зоне, темпы роста этого сегмента существенно обгоняют средние по рынку алкоголя в натуральном (13,2%) и в денежном (14,4%) отношении.