Путин призвал регулировать индексацию пенсий законами, а не конституцией

Москва, 13 февраля. В обновленной Конституции РФ необходимо сказать об индексации пенсий, но нюансы нужно прописать в федеральных законах (ФЗ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам к конституции.

«Что отфиксировать нужно, это то, что те же самые пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще», — пояснил глава государства.

Путин напомнил, что часто в законе прописывается какая-то норма, но затем при принятии бюджета утверждается статья, которая отменяет действие ФЗ и переносит социальные обязательства на следующий год.

Касаемо индексации пенсий, президент согласился, что вместо «регулярно» в конституции необходимо прописать «не реже одного раза в год». Остальные детали, по мнению, главы государства, можно закрепить в федеральных законах.

Напомним, Владимир Путин анонсировал поправки к конституции во время послания к Федеральному собранию 15 января. По указу президента была создана рабочая группа по подготовке поправок, в которую вошли более 70 человек, в том числе политики и общественные деятели.

На встрече с рабочей группой глава государства призвал проверять каждое слово предлагаемых изменений. Путин также отметил, что далеко не все 500 предложенных изменений в итоге попадут в конституцию.