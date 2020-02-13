Мужчину, у которого отказали ноги, выкинули из скорой в Каменске-Уральском. ФАН-ТВ

Жуткие кадры появились в распоряжении Федерального агентства новостей из Свердловской области. Таксист приехал на вызов к больнице №3 в Каменске-Уральском. Когда автомобиль подъехал к приемным покоям, в свет фар попала фигура мужчины, ползущая по снегу. Человек просил о помощи. Оказалось, это и есть пассажир. Он поведал историю, которая приключилась с ним: мужчина страдает защемлением нервных окончаний, и периодически у него отказывают ноги. Скорая забрала его, привезла сначала в одну больницу, потом в другую, где его просто выкинули из машины у приемных покоев и заказали такси.

По словам таксиста, мужчина был трезвый, живет в Первомайском поселке, семья у него нормальная.

Официального подтверждения информации нет.