Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Россия
  /  Обновлено: 

Путин заявил, что второе чтение по поправкам в конституцию можно отложить

42
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что второе чтение по поправкам в конституцию можно отложить

Москва, 13 февраля. Второе чтение по поправкам в конституцию в Госдуме можно отложить, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никуда не спешим», — напомнил он на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны. 

Новости партнеров

Новости партнеров