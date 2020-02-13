Путин заявил, что второе чтение по поправкам в конституцию можно отложить

Москва, 13 февраля. Второе чтение по поправкам в конституцию в Госдуме можно отложить, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никуда не спешим», — напомнил он на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны.