Сябитова раскритиковала идею о фиксации в Конституции РФ определения термина «брак»

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что не надо вмешиваться в дела Господни, пытаясь уточнять или утверждать законодательно то, что и так ни у кого в нашей стране не вызывает сомнений. Это что касается брачных отношений.

Одна из «хозяек» популярной развлекательной передачи «Давай поженимся!», выходящей на Первом канале, дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, где коснулась многих интересных тем, имеющих отношение к семье, любви и браку.

Так, Сябитова не смогла сдержаться от удивления и даже негодования, когда корреспондент ФАН задал ей вопрос насчет одной из недавних инициатив, прозвучавших в Государственной думе РФ.

— Роза Раифовна, нужно ли, по-вашему, закрепление в Конституции России понятия брака как союза именно между мужчинами и женщинами? Или это и так всем ясно?

— Вы знаете, у меня часто просят комментарии по поводу многих предложений депутатов, и я даю их. Ну, соответственно, по своей теме, к чему подхожу системно и где веду свой анализ. И вот иногда у меня такое впечатление складывается: «Дорогие депутаты, вы там вообще работаете или как?! Вы чем там занимаетесь? На государственные и вообще-то на наши кровные деньги! Какой же бред...»

Получается, что мы не досмотрели и поставили (избрали) туда недалеких людей, потому что самим некогда было заняться всей этой историей. «А, пусть сидит, главное, чтобы вреда от него было поменьше».

— Может, пора уже и самим, как говорите, заняться этой историей?

— Да, эти ребята там явно чем-то совсем не тем занимаются. Пора бы самой туда сходить и как-то немножечко их надоумить (смеется). Не лезьте туда, где вы не понимаете!

Здесь дело не в том, что в России такого (официальных браков только между мужчинами или только между женщинами. — Прим. ФАН) никогда не будет — это и так само собой разумеющееся. Это как соль — соленая, сахар — сладкий, а зимой — снег, как говорится.

Если смотреть на Коран или на Библию, а она даже лучше в этом отношении, то мы поймем, что если бы Господь хотел демократию или что-то другое, он бы все это и создал. Вспомните его ошибку, когда он сотворил мужчину и женщину по образу своему. Чем это закончилось? Да плохо все закончилось.

А вот когда Господь взял ребро (Адама), да и прилепил, как говорится, приложил к мужчине женщину (Еву), все встало на свои места. Поэтому мы (женщины) всегда при мужчине!

И никогда ничего другого не будет, потому что, ребята, до нас все это уже сделано! Никто ничего менять не будет, уж поверьте. Поэтому и не надо перебивать дела Господни, скажем так. А то они (депутаты) с ума уже сошли просто...

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой вынес предложение закрепить в Конституции РФ институт брака как союза между мужчиной и женщиной. И в этом случае Совет Европы уже больше не сможет предъявлять России претензии с точки зрения соблюдения прав сексуальных меньшинств.

Роза Сябитова также рассказала ФАН о том, что, вопреки мнению известного французского модельера Жан-Поля Готье, в нашей стране точно есть красивые мужчины. Если уж не внешностью, то своими качествами и внутренним содержанием.

Кроме того, известная телеведущая и сваха предложила отмечать в России еще один праздник — День знакомств, который она сама и придумала.

Полный текст интервью с Розой Сябитовой читайте на сайте ФАН в ближайшее время.